Pep Guardiola logra este hito en Inglaterra

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El Manchester City se consagró ante Arsenal como campeón de la EFL Cup Final 2026 (también conocida como Carabao Cup). Este 22 de marzo el conjunto 'citizen' pudo celebrar a lo grande en el estadio de Wembley y además permitió encumbrar mucho más la figura de Pep Guardiola.

El técnico catalán, que sigue liderando a esta plantilla a éxitos, volvió a sumar un hito en su carrera particular. Justamente, al convertirse en el único entrenador capaz de ganar hasta cinco veces este galardón.

Atrás quedaron nombres como Sir Alex Fergunson, Brian Clough y José Mourinho con cuatro conquistas, mientras con tres en su palmarés entrenadores como Bob Paisley y George Graham.

Pep Guardiola más cerca de la cima

Este título también guarda otro elemento especial para la carrera del estratega y no será recordado como uno más, de los tantos de su carrera (más allá de la importancia). Para encontrar la razón de esa aseveración solo hay que repasar una cifra: 40 trofeos.

Sí, precisamente esta EFL Cup significó el título número 40 en su carrera en los banquillos, una marca memorable cuando se revisa que lo convirtió en el segundo entrenador en toda la historia del fútbol en llegar a ese dato.

Actualmente, solo está superado por los 49 que ganó Sir Alex Ferguson. Sin embargo, el DT británico los pudo firmar a lo largo de 39 años detrás de la línea de cal, mientras el catalán suma esta cantidad en tan solo 17 años.

Pep Guardiola ya para muchos es el técnico más grande de la historia y a base de títulos está ganando adeptos cada vez más en esa aseveración.