May Romero Quintero: Una lección de perseverancia con sabor a victoria en la sexta válida

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 15 del año en el óvalo de Coche consolidó el respaldo absoluto de la afición hípica hacia el principal producto de apuestas del país. Bajo un sol radiante y un ambiente de alta tensión deportiva, el hipódromo La Rinconada albergó una cartelera de trece compromisos donde prevaleció la lógica, pues la mayoría de los triunfos correspondieron a los ejemplares favoritos de la cátedra.

La recaudación del juego de las mayorías alcanzó un hito histórico este domingo. El monto total ascendió a los Bs 458.202.300,00, cifra que representa el noveno récord dominical en lo que va de temporada 2026. Este respaldo financiero asegura dividendos atractivos para los cuadros con seis aciertos y fortalece la estructura hípica nacional.

Talento internacional y debut de altura: La Rinconada Caballos

La jornada contó con la mirada atenta de la prensa especializada, que dio seguimiento a la incursión de ejemplares nacionales e importados en las diversas pruebas de la programación. En el plano profesional, el jinete internacional Juan Pablo Paoloni mantuvo su racha ganadora al destacar con un par de visitas al recinto de vencedores, lo cual ratifica su exitosa adaptación al circuito de Caracas.

La perseverancia de May Romero Quintero: Una victoria para la historia

El momento de mayor carga emotiva ocurrió durante la sexta válida del programa. Esta competencia especial, destinada a caballos de cuatro y más años debutantes o no ganadores, reunió a 14 ejemplares en una distancia de 1.300 metros por una bolsa global de $27.040.

Desde el aparato de partidas, el ejemplar The Notoriou tomó la iniciativa. El pupilo de Freddy Petit, conducido por el experimentado látigo May Romero Quintero, aprovechó el puesto de pista número uno para establecer un ritmo inalcanzable. El hijo de Vacation en La Quimera, por Wildcat Heir, cumplió su tercera presentación en las pistas y consiguió el primer éxito de su campaña con una demostración de punta a punta.

Este triunfo posee una relevancia que trasciende lo numérico. May Yensson Romero Quintero, nacido el 12 de julio de 1970, puso fin a una sequía de 12 años sin triunfos en el hipódromo La Rinconada. Su última fotografía en el paddock de ganadores databa del año 2014 con el ejemplar El Doret. A sus 55 años, el jinete profesional demostró que la entrega, el trabajo diario y la disciplina rinden frutos, incluso tras una década de ausencia en los planos estelares.

La victoria de The Notoriou, que abonó un dividendo de Bs 304,76 por concepto de ganador, queda registrada como un testimonio de resiliencia profesional. Romero Quintero personifica la historia romántica del deporte, donde el esfuerzo silencioso en las mañanas de traqueos encuentra su recompensa frente a la meta.