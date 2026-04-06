Comisarios del INH multan a dos jockeys por este motivo en La Rinconada

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La primera temporada de carreras en el hipódromo La Rinconada cumplió con su reunión hípica número 15 del presente año en su primer meeting con una programación de 13 carreras donde no se corrieron selectivas ni pruebas de grado y el juego del 5y6 nacional sigue en aumento en el monto recaudado.

La Rinconada: Dos jinetes multados por los comisarios del INH

En la segunda carrera de la jornada dominical en recorrido de 1.200 metros se presentó la victoria del ejemplar Big Family del entrenador Ángel Monrroy y la monta del jockey profesional Johan Aranguren con un tiempo de 72’ en el recorrido.

La hoja de resoluciones finales emanadas por la Junta de Comisarios del INH dio a conocer en dicha publicación, la siguiente información:

USO INDEBIDO DEL LÁTIGO (MULTA) Luego de observar la repetición de la prueba esta Junta de Comisarios pudo detectar que el jinete LUIS BASTIDAS, hace uso indebido del látigo, fustigando de manera exagerada y excesiva a su conducido EL DE BARRIOS N° 03. Esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al mencionado jinete, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento Nacional de Carreras.

Así aparece en las resoluciones de la reunión 15 de la temporada que son publicadas en las cuentas oficiales del INH.

Luego en la octava carrera del programa, y primera válida del 5y6 nacional se corrió una prueba en 1.300 metros donde obtuvo la victoria el ejemplar Verstappen con la presentación de Abraham Campos y montado por Winder Veliz.

En la resolución antes mencionada, los comisarios de pista indicaron lo siguiente:

USO INDEBIDO DEL LÁTIGO (MULTA) Luego de observar la repetición de la prueba esta Junta de Comisarios pudo detectar que el jinete MAY ROMERO Q, hace uso indebido del látigo, fustigando de manera exagerada y excesiva a su conducido ZARACEÑO N° 05. Esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al mencionado jinete, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento Nacional de Carreras.