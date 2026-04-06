MLB: Luisangel Acuña vuela y lidera la Liga Americana en esta estadística

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En este inicio de la temporada 2026 de las Grandes Ligas, uno de los jugadores más electrizantes ha sido Luisangel Acuña. El criollo, recién llegado a Medias Blancas de Chicago, ha sido una bocanada de aire fresca para su organización, con una buena capacidad de embasarse, y con una velocidad que ha dado de qué hablar.

Lo de su rapidez no es algo nuevo. El oriundo de La Sabana ha destacado desde que estaba en Ligas Menores por su buena capacidad para robar bases, y en 2025 lo demostró, con 16 almohadillas estafadas en 95 juegos disputados. Ahora, en 2026, mantiene esa buena racha, y es el tempranero líder de la Liga Americana en esa estadística.

Luisangel Acuña líder de su circuito

Hasta los momentos, Luisangel Acuña ha disputado un total de ocho compromisos en lo que va de zafra con Chicago. En esos ocho duelos, ha podido estafar la nada despreciable cantidad de cuatro almohadillas, cifra con la que se ubica en lo más alto de la Liga Americana, igualado con Jazz Chisholm Jr. y con Bobby Witt Jr., quienes también tienen cuatro robadas.

Si nos vamos al resto de las Grandes Ligas, solo Nasim Núñez, de los Nacionales de Washington, tiene más bases estafadas que el criollo, con cinco en siete juegos.

Además, la efectividad de Luisangel Acuña ha sido sensacional, ya que no ha sido atrapado en ningún intento de robo hasta los momentos. A esa muestra de velocidad, hay que sumarle sus siete inatrapables y su buen OBP de .321, por lo que en general, su arranque ha sido más que positivo.