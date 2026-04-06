MLB: Astros de Houston y sus dos caras en el inicio del 2026

Astros de Houston han recuperado parte de su nivel de temporadas anteriores en Grandes Ligas. Sin embargo, han mostrado una preocupante cara cuando se trata del pitcheo. En esa línea, durante la presente campaña 2026, han presentado dos versiones muy drástica para este inicio.
Este inicio de Astros los ha consolidado como la potencia ofensiva número uno de toda la MLB. Esto gracias a las 70 carreras anotadas, en uno de los comienzos más letales del equipo. Sin embargo, también han mostrado una versión muy deficiente en pitcheo, con 54 carreras limpias permitidas.
En ambos renglones son los #1 de Las Mayores. Un contraste que habla de dos versiones de Astros, una eficiente en ataque y otra deficiente en pitcheo. Una muestra de lo que ha sido el inicio de año para el equipo, si no mejoran será una temporada muy cercano a .500.
Ofensiva de Astros de Houston en 2026
Astros de Houston en solo 10 juegos disputados presentan registros impresionantes con el bate. Un promedio de .282 con 14 cuadrangulares y 64 carreras impulsadas. Números que dan un promedio de 1.4 HR por juego y 6.4 carreras por encuentro en 2026.
Números ofensivos de de Astros en 2026:
- 10 juegos
- 347 turnos
- 70 anotadas
- 98 hits
- 28 dobles
- 14 jonrones
- 64 impulsadas
- 61 boletos
- 84 ponches
- 9 bases robadas
- .282 PRO
- .396 OBP
- .484 SLG
- .880 OPS
Yordan Álvarez líder ofensivo de Astros de Houston en 2026
Yordan Álvarez está mostrando un nivel superlativo en este inicio de temporada 2026. Astros de Houston están aferrándose a su juego para lograr victorias importantes a lo largo del año. El cubano lidera al club en: hits, jonrones y promedio, OBP, SLG y OPS.
Números de Álvarez en 2026:
- 10 juegos, 30 turnos, 10 anotadas, 12 hits, 3 dobles, 4 jonrones, 10 impulsadas, 12 boletos, 6 ponches, 1 base robada, .400 PRO, .578 OBP, .900 SLG, 1.478 OPS