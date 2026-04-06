Marko confirma la segunda temporada de “El Desorden de Marko”: ¿Cuándo inicia?

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A tan solo cinco días de su gran final, el fenómeno digital “El Desorden de Marko” ya aseguró su continuidad. El creador de contenido sorprendió a sus seguidores al confirmar que el reality tendrá una segunda temporada, impulsado por el impacto mediático y la masiva audiencia que ha generado esta primera edición.

Vuelve "El Desorden de Marko"

El proyecto, que nació como una apuesta innovadora en YouTube, logró posicionarse rápidamente gracias a su mezcla de convivencia, talento y drama, elementos que han mantenido al público conectado en tiempo real.

Marko, visiblemente emocionado por los resultados, dejó claro que no piensa dejar enfriar el éxito. Según adelantó, tras culminar la grabación de una serie que actualmente se encuentra en preproducción, retomará el formato.

Esto ocurrirá, según el influencer, en aproximadamente cuatro meses, apostando por una segunda entrega más ambiciosa, la cual ya cuenta con su primera participante y es la puertorriqueña Michi PR, quien estuvo solo pocos días en la primera temporada.

El reality que busca a las nuevas estrellas

“El Desorden de Marko” no es un reality cualquiera. Su objetivo principal es seleccionar a los próximos seis actores que formarán parte de una serie original del influencer, un proyecto del que todavía se desconocen detalles, pero que ya genera altas expectativas.

Desde su estreno el pasado 15 de marzo, el programa reunió a 16 participantes que conviven mientras enfrentan retos actorales, pruebas de talento y dinámicas que ponen a prueba su creatividad y personalidad.

La competencia ha estado marcada por tensiones, alianzas inesperadas y momentos virales, consolidándose como uno de los realities digitales más comentados del momento. Además, el público juega un rol clave al influir directamente en el destino de los concursantes.

Participantes de "El Desorden de Marko"

El reality contó con una diversa mezcla de influencers, actores y creadores de contenido provenientes de distintos países. Actualmente, está conformado por:

Sr. Jiménez, Emilio González, Kelly Reales, Michi Marín, Manny Papeleta, Aigil Gómez, Fiu Fiu, Elsa Oseguera, Barby Pérez, Gerardo Arellano, Richard Acosta, La Mashi en USA, Vladimir Gómez y La Bella Channel.