NBA: LeBron James agranda su legado con nuevo récord junto a Cooper Flagg

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En el primer enfrentamiento sin el apoyo de Luka Doncic y Austin Reaves, LeBron James cumplió con las expectativas con una presentación dominante de 30 puntos, 15 asistencias y nueve rebotes, sin embargo, no pudo evitar el revés de Los Angeles Lakers (134x128) ante Dallas Mavericks, en la jornada dominical.

Liderados por el veterano alero que parece desafiar el paso del tiempo, se enfrentaron a la franquicia tejana, que cuentan con la estrella emergente Cooper Flagg, quien fue la principal figura del compromiso con 45 puntos, en una impresionante continuación de su actuación de 51 unidades unos días antes.

El máximo anotador de todos los tiempos de la NBA hizo todo lo posible para mantener a su equipo competitivo, anotando 22 puntos en la primera mitad y prácticamente igualando los 26 puntos de Flagg en los primeros 24 minutos, dejando una muestra de que está llamado a liderar a los jugadores estadounidense en los próximos años de la liga.

LeBron James y Cooper Flagg logran récord único en NBA

Este enfrentamiento entre James y Flagg no solo fue una batalla de titanes entre generaciones, sino que también se convirtió en un momento histórico para la NBA. Esa noche marcó la primera vez en la historia del baloncesto profesional que un jugador de 40 años o más, en este caso LeBron, y un adolescente, como Flagg, anotaron al menos 20 puntos en un solo partido.

Aunque los Lakers no lograron llevarse la victoria esa noche, el espectáculo ofrecido por ambos jugadores fue un testamento al nivel de competencia y talento que aún pueden aportar, sin importar las diferencias de edad. La NBA ha sido testigo de cómo generaciones distintas se cruzan en la cancha, creando momentos de historia que quedarán grabados en los anales del deporte.