Victoria's Secret anuncia casting: venezolanas que han estado cerca de la marca

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La famosa marca Victoria’s Secret anunció el regreso de su popular Fashion Show 2026. A través de las redes sociales anunciaron un casting para buscar a una mujer que caminará en el desfile y que tendrá un contracto con la agencia IMG.

La mañana de este lunes 6 de abril anunciaron que el link de registro está oficialmente abierto para las jóvenes que tenga el sueño de estar en la famosa marca de lencería, con un proceso que describen será transparente y mostrará todo lo que realizarán las modelos para llegar a la final.

Venezolanas que han estado cerca de la marca

Varias bellezas venezolanas han trabajado muy cerquita de la popular casa de moda, diseñada por el empresario Roy Raymond.

Patricia Velásquez es una de las criollas que ha trabajado con la marca, estando en el primer desfile de apertura en el año 1995, en el Hotel Plaza de la ciudad de Nueva York.

La belleza de rasgos indígenas despegó su carrera trabajando con la popular marca de lencería, recordando que le pidieron que debía estar lo más delgada posible.

En una entrevista habló que la casa de lencería era un cliente excelente, y que fue un desfile lleno de mucha creatividad.

“Recuerdo que llevaba un conjunto en el que no se me veía el trasero; creo que llevaba algo que lo cubría. Noté un cambio en mi carrera con los trabajos que conseguí después de desfilar en el primer show”, expresó.

Romina Palmisano

La Miss Carabobo 2010 también estuvo trabajando muy cerca de la famosa marca, participando en un evento previo al Fashion Show realizado en Orlando, donde llevó lencería y unas alas.

Angela Ruíz

En el año 2016 la belleza también salida de las filas del Miss Venezuela 2010, estuvo en el casting anual en Nueva York.

Aunque no logró el pase para estar desfilar en Victoria’s Secret, cumplió el sueño de presentarse.

Rosmary Altuve

La guapa rubia también fue otro que hace años estuvo tocando puertas con la marca, realizando un casting presencial en Nueva York.

La joven fue captada por los fotógrafos en las afueras de la sede de la marca en la gran manzana, luciendo radiante con su portafolio.

Edymar Martínez

Para la Miss Internacional 2015, es un sueño participar en proyectos con la marca, tanto que hace años estuvo presente en el fashion show en París, Francia.

Penélope Sosa

La belleza participante del Miss Venezuela 1995, desfiló en el lanzamiento de la marca Pink, trabajando y fotografiándose con grandes modelos como Tyra Banks y Alessandria D’Ambrossio.

Hace años reveló en una entrevista que le tocó ser la doble de la brasilera Gisele Bündchen, en una compaña con la marca.