MLB: Ronald Acuña Jr. empieza a responder con su primera gran jornada de abril

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Poco a poco, Ronald Acuña Jr. empieza a encender los motores. El toletero de Bravos de Atlanta, que tuvo un gran Clásico Mundial de Beisbol con Venezuela, ha tenido un inicio lento en la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Sin embargo, parece que ha empezado a encontrar de nuevo su ritmo productivo.

El oriundo de La Sabana formó parte del lineup de su equipo este domingo 5 de abril, para medirse a Cascabeles de Arizona. En este compromiso, el criollo confirmó el buen nivel que ha podido mostrar poco a poco en los últimos juegos disputados, con su primera gran actuación del presente mes, aunque no pudo traducirse en un triunfo.

Ronald Acuña despierta ante Arizona

Y es que, en efecto, Ronald Acuña Jr. vivió una excelente jornada ante Arizona en el Chase Field. El "Abusador" conectó par de inatrapables en cinco turnos al bate, para firmar su primer juego multihits del mes de abril y el segundo de la temporada 2026.

El primer inatrapable del venezolano llegó en su tercer turno, en la parte alta del quinto episodio, cuando conectó una línea fuerte hacia el jardín central para mantener viva una amenaza que culminaría en la tercera carrera de Atlanta, que sirvió para empatar el compromiso en ese momento.

Su siguiente imparable también fue importante, y llegó en la alta del noveno inning. Luego de que Jorge Mateo abriera el episodio con sencillo, Ronald Acuña Jr. lo siguió de inmediato con otra línea al jardín izquierdo. Drake Baldwin sonó otro incogible en el siguiento turno, para empujar a Mateo e igualar el juego, aunque los siguientes tres bateadores fallaron y Acuña Jr. no pudo anotar la de la ventaja.

De esta manera, el venezolano monta su average en .194, pero tiene un OBP de .314, gracias en parte al hecho de que se ha embasado en todos los encuentros disputados durante el presente mes de abril.