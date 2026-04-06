Verónica Bastos podría salir de Telemundo y ser reemplazada por una venezolana

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Oriana Marzoli, participante expulsada de la sexta temporada de “La Casa de los famosos”, podría ser el reemplazo de la conductora Verónica Bastos en Telemundo. Así lo dice la reconocida periodista de espectáculos Mandy Friedman.

Rumores en los medios

La periodista reveló la información en el programa del polémico Javier Ceriani, destacando que sería cuestión de días para que Verónica salga de “La Mesa Caliente”, que comparte con Andrea Meza, Karla Monroig, Lindsay Casinelli y Ana Patricia Gámez.

“Al parecer existe un rumor contundente que incluye la posibilidad de que Marzoli tome el lugar de Verónica Bastos en “La Mesa Caliente””, expresó Mandy, dejando al público impactado, ya que Bastos es una figura muy destacada y duradera del show.

Y es que, en los últimos meses el programa ha sufrido salidas abruptas de talentos importantes como Myrka Dellanos y Giselle Blondet, está última dejando un vacío muy grande en los espectadores.

La periodista destacó que la venezolana Oriana Marzoli, podría aprovechar la oportunidad para darse a conocer en Miami, de la mano de Telemundo, una de las cadenas más importantes.

Hasta el momento la planta ubicada en Florida, no ha revelado ningún detalle de la noticia, siendo solo rumores de pasillos.

Oriana VS Verónica Bastos

Hace semanas Marzoli y la periodista costarricense protagonizaron un intenso cruce de palabras en “La Mesa Caliente”.

Bastos fue muy clara en preguntar a Oriana sobre los intensos conflictos que vivió en “La casa de los famosos", a lo que ella respondió sin filtros que fue parte del juego y que no dejaría que nadie la pisoteara.

El momento levantó múltiples opiniones en internautas, sobre una rencilla entre ambas figuras.