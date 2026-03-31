Clara Vegas visitó Telemundo Center en Miami y así lució ¡Una belleza!

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La Miss Venezuela Universo 2025, Clara Vegas, se encuentra en Miami, realizando una serie de entrevistas como parte de su camino a la corona universal en Puerto Rico.

Brillando en Miami

La guapa rubia arribó el fin de semana a la ciudad del sol, asistiendo a Venevisión Media, en la que fue recibida por Harry Levy, director del certamen Miss Venezuela.

Una de los momentos más especiales fue la ver el rostro de Vegas tocada por los pinceles del maquillador venezolano Leo Urbano.

El criollo que ha trabajado con grandes actrices como Elizabeth Gutiérrez, resaltó los ojos de Clara, junto a un estilismo recogido y deslumbrante para grabar el pódcast “Deja el shou”, con Daniela Di Giacomo.

La belleza se mostró muy feliz de conocer y hablar con la Miss Internacional 2006, a quien llamó como su hermana perdida.

Clara en Telemundo

La modelo, actriz y Miss Miranda 2025, estuvo la mañana de este martes 31 de marzo en el show “Hoy Día”, hablando de su experiencia rumbo al certamen universal en Puerto Rico.

Con un vestido ajustado al cuerpo en color dorado, se mostró la esbelta rubia, recibiendo flores por el guapo mexicano Clovis Nienow.

“Gracias a toda la familia hispana de “Hoy Día" y Telemundo por recibirme con tanta alegría y calidez para compartir esta mañana tan alegre”, escribió el Instagram oficial de Miss Universe Venezuela.

Clara también tendrá una entrevista con Erika de la Vega, próximamente.