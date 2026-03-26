Alicia Machado habla sobre polémico comportamiento de Clara Vegas

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La actriz y Miss Universo 1996, Alicia Machado, habló del reciente comportamiento de Clara Vegas, representante de Venezuela para la próxima competencia universal en puerto Rico.

Alicia manda mensaje a Clara

Machado aprovechó una entrevista en Miami, para hablar de las declaraciones de la modelo y actriz, quien se mostró muy indignada por la crítica que le realizó una experta en dicción, asegurando que debía leer más y mejorar su manera de expresarse.

Clara sin filtros realizó un video que se hizo viral en redes, contestando que la gente “Tienen un cohete en el cul*” por su preparación para Miss Universo.

Alicia destacó que las misses de ahora son más frontales para decir lo que piensa y sienten.

“Así son las misses de ahora. Son niñas que representan a las misses de hoy, si yo hubiese sido Miss ahora, hubiese dicho lo mismo. Solo tiene que cuidar un poco el vocabulario, ya que somos reinas, pero ella cuenta con mi apoyo siempre”, destacó.

En este sentido, resaltó que Vegas le parece una mujer bellísima, con estilo, Flow y que representa muy bien a las jóvenes que han crecido dentro y fuera de Venezuela en los últimos años.

Miss Venezuela responde

La belleza de 24 años no dudo en reaccionar a las palabras de la Miss Yaracuy y Miss Venezuela 1995, agradeciendo por su apoyo y cariño en su viaje rumbo a Miss Universo 2026, a celebrarse en Puerto Rico.

Dentro de pocos días Clara viajará a Miami, para sostener entrevistas con Telemundo y visitar los pódcast de Erika de la Vega y Daniela DiGiacomo.