La venezolana Oriana Marzoli expulsada de "La Casa de los famosos 6"

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La noche del miércoles 25 de marzo fue expulsada Oriana Marzoli de la sexta temporada de "La Casa de los famosos". Una salida que ha dejado al público impactado, ya que era una de las más destacadas.

Salida de la casa

Tras semanas de peleas, intensos conflictos, rompimiento de reglas y altercados, el público voto para la salida de la venezolana, quien es una figura muy destacada en realities.

La cara de la joven fue de molestia e incomodidad, al escuchar la decisión dada por el conductor Javier Poza.

A su salida de la lujosa casa en la que competía por el premio de doscientos mil dólares, se mostró muy inconforme, aseverando que fue una jugada de la producción para retirarla del formato.

Recordemos que Oriana había tenido intercambios de palabras con la jefa y hasta con los presentadores, quienes en más de una ocasión le pidieron respeto para la audiencia.

Reconocimiento al juego

Tras la expulsión, Yina Calderón y Cristina Porta le expresaron a Marzoli reconocimiento por un juego muy bueno y haber dado siempre mucho contenido al confrontar a los participantes

En el foro también estaba el influencer Kunno, eliminado la pasada por los votos del público.

“Me han agredido físicamente en muchas ocasiones y sin yo tocar a nadie. Salgó con una gran sonrisa, estaba harta de aguantar tantos abusos y agresiones de muchos ahí. Gracias a mi público, se que son un ejército increíble y dieron todo para las votaciones”, expresó Oriana.