Periodista venezolano se integra al equipo del Noticiero Telemundo 49 ¡Triunfando!

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El periodista venezolano Gregory Jaimes sumó un logró en su carrera, ser parte del equipo del Noticiero Telemundo 49. Después de mucho tiempo estando en las pantallas de Univisión Nevada, el criollo dio un gran salto a Telemundo, uno de los canales más importantes en Estados Unidos.

Ingreso a Telemundo

Jaimes había confirmado hace semanas su salida de Univisión, buscando nuevas oportunidades en la TV. Ahora es parte de Telemundo, donde ya lleva un mes brindando a los televidentes profesionalismo, respeto e información de primera.

Fue en febrero que el criollo arrancó su nueva etapa en la planta ubicada en Miami como ancla y reportero, dando cobertura a lo que fue el Festival de la Fresa.

Sus primeras semanas han estado llenas de mucho trabajo e información, de acuerdo con todo lo compartido en su perfil oficial de Instagram.

Su última publicación es por ya cumplir un mes en la planta. Luciendo muy elegante y con un traje azul, Jaimes posó el estudio de grabación lleno de cámaras, paisajes y pantallas digitales con el logo del Noticiero Telemundo 49.

Gran mensaje de felicidad

“Hoy cumplo un mes en Telemundo. Agradecido con Dios y mi equipo de trabajo por el recibimiento tras mi regreso a mi casa, Florida”, escribió.

El venezolano ha tocado las puertas del éxito en Estados Unidos, en especial con la que fue su lugar de trabajo Univisión, en eventos como los Latin Grammy 2025.

El ganador del Emmy, vivió por muchos años en Las Vegas, Nevada, donde logró ser imagen de canales de televisión y entrevistar a la senadora Catherine Cortez Masto.