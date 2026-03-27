César Millán "El encantador de perros" llegará a Venezuela: Fechas y detalles

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Se ha confirmado que el popular Cesár Millán, mejor conocido como “El encantador de perros”, visitará Venezuela junto a sus hijos, como parte de su gira mundial “La familia es tu manada Tour 2026”.

Dónde y cuándo ver a César

Fue a través de las redes sociales de Liveri Venezuela que dieron conocer el evento, que está pautado para el mes de mayo en el Centro Comercial Cerro Verde, donde el mexicano-estadounidense estará compartiendo con el público sus conocimientos de los caninos.

“Y como invitado estelar, César Millán llega con su gira “La Familia Es Tu Manada” para ofrecer una clase magistral en vivo. Una experiencia única para quienes aman a sus mascotas como familia”, escribieron en un post de Instagram.

Serán los días 29, 30 y 31 de mayo que Millán estará en Cerro Verde, con sus pequeños André y Calvin, fruto de su relación con Ilusión Wilson.

Liveri fue muy claro en mencionar que en el evento no se aceptarán mascotas. Además, informaron que el valor de la entrada es de $65.

“El show se realiza en recinto cerrado y NO se permiten mascotas. Entradas en liveri.com.ve y las taquillas Liveri en los Cinex de la Gran Caracas”, señalaron.

Labor de César

El hombre de 56 años y que ha protagonizado varias series de televisión ganándose el título de “El encantador de perros”, viene realizando una gira para educar a las personas sobre el comportamiento de los animales.

“El secreto para una caminata perfecta no está en tu voz; está en tu energía. Cuando guías con silencio y dirección, la manada te sigue. No hacen falta palabras, solo alegría. Domina la caminata y lidera la manada”, es parte de los tips que comparte para sus seguidores en redes.

Internautas venezolanos se han mostrado felices por la venidera visita.