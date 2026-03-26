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Inés María Calero llega de sorpresa a Caracas para reencontrarse con su madre

Por

Kleimar Reina
Jueves, 26 de marzo de 2026 a las 04:19 pm

La Miss Venezuela 1987 pasará unas merecidas vacaciones en su tierra amada

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Luego de celebrar su cumpleaños 57 en Miami, Inés María Calero aterrizó en Venezuela para sorprender a su madre a quien no veía desde hace mucho tiempo.

El emotivo reencuentro quedó captado en cámara y muestra cómo madre e hija se funden en un tierno abrazo. Aunque la estadía es temporal, pues la Miss Venezuela 1987 lleva años residenciada en Estados Unidos junto a su esposo, pisó su tierra amada para unas merecidas vacaciones.

En redes sociales había dado pista de su aterrizaje en el país al aparecer en uno de los pasillos del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde se mostró feliz celebrando su llegada.

Un reencuentro emotivo

A solo horas de haber llegado, Inés María Calero le dio una grata sorpresa a su madre, quien se encontraba en un lugar concurrido de Caracas.

La criolla llegó sin ser esperada por su progenitora reaccionando entre lágrimas al ver a su hija. A través de su cuenta de Instagram compartió el encuentro destacando la emoción que sintió por ver a su “mayor inspiración”.    

“Así lo soñé y así llegué a que me dieras ese abrazo que tanto extrañaba. MAMÁ… No paro de llorar de tanto amor, de verte, tenerte y sentirte… En esta y en todas las vidas quiero elegirte como mi mamita. Eres mi mayor inspiración. Mi fortaleza cuando me siento débil. Mi ejemplo a seguir… Que bendición y fortuna es tenerte. Gracias Dios porque sin ti nada sería posible”, escribió.

Los 57 de Inés María Calero

Desde Miami, Inés María celebró con sus seres queridos su fecha especial, dedicándose un hermoso mensaje de agradecimiento a Dios por una vida repleta de bendiciones.

La también actriz posteó una foto desde un restaurante brindando por la vida, sus hijos, su esposo, familiares y amigos, que llenan su vida de felicidad.

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