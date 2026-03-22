Inés María Calero celebró su cumpleaños 57 rodeada de amor

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Más allá de su carrera en la televisión, haber ganado el Miss Venezuela 1987 y tener una hermosa familia, para Inés María Calero, el cariño de la gente es una de las cosas más importantes. Muestra de ella fue todos los mensajes que recibió por su cumpleaños número 57.

Una gran celebración

La rubia comprobó lo querida y respetada que es por el público venezolano, al recibir comentarios, imágenes y videos de felicitaciones por una vuelta al sol llena de salud y amor.

Desde Miami, Inés María celebró con sus seres querido su fecha especial, dedicándose un hermoso mensaje de agradecimiento a Dios por una vida repleta de bendiciones.

La también actriz posteó una foto desde un restaurante brindando por la vida, sus hijos, su esposo, familiares y amigos, que llenan su vida de felicidad.

“Feliz cumpleaños para la reina de la casa. Me celebro, honro mi vida, amo lo que soy y donde estoy. Gracias Dios por este año lleno de bendiciones y cosas bonitas. Seguimos disfrutando la vida, la familia y los amigos”, escribió.

Uno de los mensajes más bonitos fue de su hija, Estefanía Moly, quien posteó en sus historias de Instagram, imágenes de Calero cuando compitió en el Miss Venezuela con la banda del estado Nueva Esparta.

Luciendo radiante

La vuelta al sol llegó con salud y belleza para la 3ra finalista del Miss Universo 1987, ya que hace días se realizó un cambio de look de cabello corto y mucha iluminación dorada, para tapar las canas.