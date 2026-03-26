Hijo de Guillermo Dávila prepara gran sorpresa

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Vasco Madueño, es el hijo del cantante y compositor Venezolano Guillermo Dávila, quien prepara un concierto único y especial para sus seguidores en Perú. El joven reveló en redes sociales detalles de la presentación, que muestra como sigue los pasos de su famoso progenitor.

Será el próximo jueves 13 de abril que Vasco cantará para sus seguidores, en La Estación de Barranco Lima.

El show tiene por nombre “Mi voz, su retrato”, y las entradas ya están a la venta para todo aquel que desee disfrutar del talento y fuerza vocal del joven, quien tiene gran parecido a su papá.

Gran sorpresa musical

Madueño reveló que el concierto estará cargado de mucha emoción y conexión, ya que entonará los temas más destacados de Guillermo Dávila.

El también actor tiene un amplio reportorio de canciones con mucho sentimiento como “Cuando se acaba el amor”, “Solo pienso en ti”, “Sin pensarlo dos veces”, “Barco a la deriva”, “Cada cosa en su lugar”, entre otras.

“Por primera vez interpretaré los temas de mi padre. No se lo pueden perder el jueves 23 de abril”, escribió en Instagram.

Apoyo para Vasco

Los mensajes no se hicieron esperar muchos pidiendo una presentación en Venezuela, donde nació y se formó su padre como un profesional de la actuación y el canto.

“Cuando en caracas con papá Guillermo Dávila? Dile, Vasco”, “Ojalá también pronto canten a dúo padre e hijo”, “Aparte de su parecido físico idéntico, heredó su talento, es su mejor versión”, “Te esperamos en Venezuela”, son algunas de las opiniones.