Prince Julio Cesar expone malos tratos a Misters venezolanos

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Prince Julio Cesar rompió el silencio en redes sociales, sobre malos tratos que vivieron representantes venezolanos en el certamen Míster Supranacional, del cual fue director nacional.

Prince pública polémica mensaje

El diseñador y preparador de modelos, aseveró que durante la competencia de Leonardo Carrero y Marcos De Freitas, pasaron momentos muy complejos en Polonia, al punto de haberles escondido el traje de baño.

“Hasta el traje de baño se los escondes a los venezolanos”, escribió en un comentario que dejó al público impactado.

Las declaraciones se dan tras una entrevista que realizó Prince en Miami, donde comentó que la organización internacional de Miss y Míster Supranacional según no les interesa trabajar con venezolanos.

Recordó que durante el año de Valentina Sánchez Trivella, era una candidata con todas las condiciones para ser la primera corona para el país. Pero, los directivos no quisieron darle la victoria, que finalmente se fue para Miss Namibia.

Respuesta de Leonardo Carrero

El modelo y Míster Supranacional Venezuela 2019, no dudo en reaccionar las declaraciones de Prince, confirmando que si le escondieron su bañador para la competencia, situación que calificó como un abuso.

“Siempre le están haciendo la maldad a los Míster Venezuela....lo digo por experiencia propia. Es una falta de respeto y abuso”, escribió.

Fue el año pasado que el diseñador soltó la franquicia del Miss y Míster Supranacional para Venezuela, otorgándosela a la organización Miss Venezuela, dirigida por Nina Sicilia y Harry Levy.