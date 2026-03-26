Repechaje Mundial 2026

Repechaje Mundial 2026: Italia derrota a Irlanda y clasifica a la final

Con goles de Sandro Tonali y Moise Kean, la "azurri" se metió en la final del repechaje mundialista

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Meridiano

Jueves, 26 de marzo de 2026 a las 03:46 pm
Repechaje Mundial 2026: Italia derrota a Irlanda y clasifica a la final
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Incidencias del partido

0. Arranca el partido de repechaje mundialista entre Italia vs Irlanda del Norte.

5. La "Azurri" empieza generando ocasiones y busca el primer gol.

17. Italia domina las acciones del compromiso y acorrala a Irlanda del Norte.

30. Se mantiene la paridad en el marcador, pese a la superioridad italiana.

45+1. ¡Entretiempo! Italia e Irlanda del Norte se van al descanso con empate.

46. Empieza el segundo tiempo de la eliminatoria.

55. ¡1-0! Sandro Tonali rompe el empate con un golazo desde fuera del área.

73. Italia se acerca al segundo gol, pero la defensa de Irlanda se mantiene fuerte.

78. Moise Kean casi marca un gol de chilena para ampliar la ventaja italiana.

80. ¡2-0! Moise Kean anota el segundo tanto de Italia con un remate de zurda.

90+3. ¡Final! Italia clasifica a la final del repechaje y elimina a Irlanda del Norte.

Alineación de Italia

Alineación de Irlanda

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