Pronósticos de lujo: Estos purasangres de alto calibre y la jugada especial garantizan el éxito en Semana Santa

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El Hipódromo La Rinconada convoca a la afición para este domingo 29 de marzo con un programa de 12 competencias. En esta oportunidad, la jornada carece de eventos selectivos; por tal motivo, el interés de la hípica recae de forma exclusiva en la competitividad de los lotes comunes. La cartelera destaca el debut de ejemplares nacionales e importados, además de la disputa del tradicional juego del 5y6 nacional, el cual iniciará en la séptima carrera del orden oficial.

Carreras en vivo: Ejemplares con fuerzas Apuestas de caballos La Rinconada Datos hípicos

Tintorero (02) sexta carrera: Este ejemplar regresa a la conducción del jinete profesional José Alejandro Rivero, quien posee un conocimiento total de sus facultades. Para este compromiso en recorrido de 1.200 metros, la ventaja de un puesto de pista interno lo consolida como el rival a vencer. La efectividad de esta yunta y las condiciones de la carrera otorgan al pupilo un favoritismo sólido en la jornada dominical.

Tea Tree Bay (GB) (02) primera válida : Esta yegua registró un inconveniente con el implemento silla en su actuación previa, factor que limitó el desempeño del jinete aprendiz a cargo. Para este compromiso, la responsabilidad recae en el látigo profesional Francisco Quevedo, cuya experiencia garantiza un mejor aprovechamiento de sus facultades. La pupila posee el aval de la distancia, trayecto donde ya conoce la victoria, y su condición física actual la proyecta como una rival de cuidado en el lote.

Gabo White (04) cuarta válida: Este ejemplar posee una de las potencias finales más efectivas del lote. Su capacidad para descontar ventaja en los metros decisivos lo acredita como un serio aspirante al triunfo. Ante un eventual tren de carrera rápido en las primeras de cambio, el tordillo sacará provecho de su remate para decidir la competencia en plena sentencia.

A este factor táctico se suma una ventaja determinante: el descargo de cuatro kilogramos por parte del jinete aprendiz Félix Márquez. Esta concesión en el hándicap aligera la carga del pupilo y potencia su velocidad de cierre. La combinación de frescura física y una conducción estratégica coloca a este tordillo en el radar de las jugadas clave para el 5y6 nacional.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Atención, aficionados que buscan jugar más allá del ganador: Esta información es clave para sus combinaciones. Una de las candidatas que más gusta para este tipo de jugadas es la yegua Acanelada (03), participante en la sexta válida del 5y6 (la carrera de los acumulados).

Esta competencia es para yeguas nacionales e importadas de 5 y más años, debutantes o no ganadoras. La entrenada de German Rojas será montada por Oliver Medina quien le descarga dos kilos, por lo que se convierte en una opción muy sólida.