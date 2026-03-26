Hija de Daniela Alvarado protagoniza su primer comercial publicitario

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La actriz venezolana, Daniela Alvarado, vuelve a conectar con su público desde un lugar profundamente humano. Tras semanas marcadas por el dolor, la artista comenzó a retomar su rutina, apoyándose en su familia, especialmente en su pequeña Olivia.

A través de sus redes sociales, la protagonista de exitosas novelas compartió un emotivo video que no solo refleja un momento cotidiano, sino también significa el primer trabajo frente a las cámaras de su hermosa niña.

Olivia acompaña a Daniela Alvarado

En el audiovisual, Olivia roba todas las miradas al aparecer colaborando con su madre mientras pintan una habitación. La escena forma parte de una campaña publicitaria de la tienda Mundo Total, marca de la cual Alvarado es imagen desde hace algún tiempo.

Sin embargo, más allá del contenido promocional, el video logró conectar con miles de seguidores por su carga emocional. La naturalidad y espontaneidad de Olivia dejaron ver que lleva en su alma el talento artístico de sus padres.

Acompañando el audiovisual, Daniela compartió un mensaje sobre su proceso personal. En sus palabras, dejó claro que retomar la vida no significa olvidar, sino aprender a seguir adelante desde lo vivido.

“Volver a empezar. No desde cero, sino desde lo que conocemos, desde lo nuestro, desde el amo e incluso, desde nuestros momentos a solas”, expresó.

La actriz también destacó la importancia del acompañamiento emocional, reconociendo el apoyo de sus seres queridos como pieza clave en este camino: “Volver a empezar toma tiempo, pero no hay por qué hacerlo solos. Sí podemos, tú puedes, yo sé que puedes”.

La pérdida de su bebé

Semanas atrás, Daniela Alvarado y José Manuel Suárez vivieron uno de los momentos más difíciles de su vida al perder a su bebé Cordelia, quien nació prematura y no resistió fuera del vientre de su madre.

En mensajes posteriores, la artista confesó sentirse “perdida” y atravesando un “limbo extraño”, describiendo con honestidad el impacto emocional que ha significado esta experiencia.

Esto contrasta con la realidad que vivieron meses antes cuando, el 1 de enero de 2026, la pareja confirmó que, Olivia había llegado a sus vidas para transformar su hogar y llenarlo de alegría.