SPB 2026 EN VIVO: juegos de la semana gratis por Meridiano Televisión

La SPB 2026 continúa con una agenda imperdible de partidos transmitidos en vivo y gratis por Meridiano Televisión

Viernes, 27 de marzo de 2026 a las 12:43 pm
Por Andrea Matos Viveiros

La emoción del baloncesto venezolano no se detiene y esta semana la SPB 2026 ofrece duelos vibrantes que podrás disfrutar en señal abierta por Meridiano Televisión, además de HD en Simpleplus, InterGo, NetunoGO y Aba TV GO. Cada jornada acerca a los fanáticos a sus equipos favoritos con cobertura total, alta definición y acceso gratuito, consolidando el crecimiento de la liga y manteniendo a toda Venezuela conectada con la intensidad del campeonato junto a los especialistas en deportes.

SPB: Próximos juegos por Meridiano Televisión

Viernes 27 de marzo: Panteras de Miranda vs Brillantes del Zulia / inicio 7:00 p.m.
Sábado 28 de marzo: Gaiteros del Zulia vs Guaiqueríes de Margarita / inicio 7:00 p.m.
Domingo 29 de marzo: Cocodrilos de Caracas vs Piratas de La Guaira / inicio 7:00 p.m.
Lunes 30 de marzo: Panteras de Miranda vs Diablos de Miranda / inicio 7:00 p.m.
Martes 31 de marzo: Centauros de Bolívar vs Brillantes del Zulia / inicio 7:00 p.m.
Miércoles 1º de abril: Diablos de Miranda vs Gaiteros del Zulia / inicio 7:00 p.m.
Jueves 2 de abril: Trotamundos de Carababo vs Cocodrilos de Caracas / inicio 7:00 p.m.

Sigue toda la acción del baloncesto criollo a través de la multiplataforma deportiva de Venezuela: Meridiano.

