Los dueños de las estadísticas: El balance de la SPB antes de una Semana 5 de infarto

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La Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) entra en su etapa más física y estratégica. Tras cuatro semanas de acción, los números oficiales revelan quiénes son los verdaderos pilares de sus equipos. Antes de que el balón salte este lunes 30 de marzo, analizamos a los líderes que están rompiendo los tableros y las redes en Venezuela.

El dominio del aro: Puntos y Eficiencia

En el apartado ofensivo, Luis Colón (Cocodrilos de Caracas) se mantiene como el "rey del canasto" con 162 puntos totales y un promedio de 23.1 por partido. Sin embargo, la eficiencia integral tiene un nombre: Tavario Miller. El jugador de Guaiqueríes de Margarita lidera la Valoración Personalizada (163.0) y los Rebotes Totales (74), demostrando que su impacto es absoluto en ambos costados de la cancha.

Murallas defensivas y especialistas

La pintura tiene dueños claros. Jason Jitoboh (Héroes de Falcón) intimida con 15 tapones, mientras que Austin Trice (Piratas) domina los tableros con un promedio élite de 8.2 rebotes defensivos. Si hablamos de puntería, Jesse Zarzuela (Gaiteros) lidera la liga con 24 triples, seguido de cerca por Michaell Jackson (Héroes), quien es el más efectivo desde la línea de libres con un 83.9% de acierto.

Los directores de orquesta

En la conducción, Gregory Vargas (Marinos) sigue dando cátedra con 58 asistencias, pero la presión defensiva la dicta Luis Duarte (Gaiteros), líder en recuperaciones con 32 robos. Es una liga donde la veteranía de figuras como Heissler Guillent y la juventud de Kender Urbina conviven para ofrecer un espectáculo de primer nivel.

Vive la Semana 5 con la agilidad de un MVP

La cartelera que arranca este lunes con el Panteras vs. Diablos y que tendrá su punto máximo el jueves con el clásico Trotamundos vs. Cocodrilos, exige rapidez no solo en el tabloncillo, sino también en las gradas. Para el fanático que no quiere perderse ni un segundo de esta batalla estadística, la tecnología se convierte en el mejor aliado.

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