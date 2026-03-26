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En el baloncesto, el brillo suele llevárselo quien anota el triple ganador o quien realiza la volcada más espectacular. Sin embargo, los verdaderos directores de orquesta, aquellos que ven la jugada antes de que suceda, son los que dominan el departamento de asistencias. En esta etapa de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), un nombre propio se alza por encima del resto: Gregory Vargas.

El experimentado base de Marinos de Oriente continúa demostrando por qué es considerado uno de los mejores armadores en la historia del país. Con un total de 58 asistencias, Vargas no solo lidera la estadística, sino que se consolida como el motor indiscutible del "Acorazado Oriental". Su capacidad para leer los espacios y habilitar a sus compañeros es, hoy por hoy, la referencia táctica de la liga.

El Acecho por el Trono: Escoltas de Lujo

La lucha por ser el mejor pasador de la temporada no es tarea sencilla, y Gregory tiene competidores de élite pisándole los talones. En la segunda posición destaca Richard Bautista, de Spartans Distrito Capital, quien con 47 asistencias se ha convertido en el pulmón ofensivo del equipo capitalino. Bautista ha demostrado una visión de juego periférica que mantiene a Spartans como un rival de cuidado en cada jornada.

El podio lo completa otro histórico de nuestra selección nacional: Heissler Guillent. "El Sastre", ahora vistiendo los colores de Pioneros del Ávila, acumula 37 habilitaciones, dejando claro que su precisión para tejer jugadas sigue intacta.

El Top 10: Talento en cada rincón de Venezuela

La tabla de asistencias refleja la paridad y el alto nivel de los importados y criollos en esta edición de la SPB:

Juan Suero (Spartans): 34 AS.

34 AS. Gelvis Solano (Guaiqueríes): 33 AS.

33 AS. Edry González (Diablos): 33 AS.

33 AS. Luis Duarte (Gaiteros): 31 AS.

31 AS. Ricardo Ledo (Trotamundos): 30 AS.

30 AS. Kender Urbina (Guaiqueríes): 29 AS.

29 AS. Donta Smith (Trotamundos): 28 AS.

Resulta interesante observar cómo equipos como Guaiqueríes de Margarita y Trotamundos de Carabobo logran posicionar a dos jugadores cada uno dentro del top, lo que habla de una ofensiva colectiva y generosa donde el balón circula constantemente.

La importancia de la asistencia en el éxito colectivo

Más allá de los números individuales, estas estadísticas revelan la identidad de los equipos. Un equipo que asiste es un equipo que confía en el sistema. Jugadores como Luis Duarte en el Zulia o el joven Kender Urbina en la isla, están asumiendo responsabilidades críticas, demostrando que el relevo generacional y la experiencia extranjera conviven en perfecta armonía en los tablones venezolanos.

BNC: El aliado estratégico de tu pasión deportiva

Para que un equipo logre el éxito, necesita un armador que anticipe los movimientos y brinde seguridad en cada pase. De la misma manera en que Gregory Vargas sirve de respaldo para Marinos, el BNC se posiciona como el soporte fundamental para todos los venezolanos que buscan alcanzar sus metas financieras con solidez y eficiencia.

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