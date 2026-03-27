SPB: Cocodrilos hace respetar la casa con una gran victoria sobre Brillantes

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Se cumplió otra jornada de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) y, como ya es costumbre, Meridiano Televisión transmitió uno de los choques más emocionantes. Y es que en el Parque Naciones Unidas, Cocodrilos de Caracas vino de atrás para imponerse por 80-73 a Brillantes del Zulia.

Una victoria brillante para Cocodrilos

Las acciones en el primer cuarto iniciaron con el elenco zuliano muy activo en la pintura, finalizando hasta con siete puntos de ventaja sobre el conjunto de casa. De hecho, para el segundo parcial el guion fue casi el mismo, aunque los capitalinos pisaron el acelerador en la recta final para mantenerse al acecho.

Ya a partir del tercer cuarto, los saurios inclinaron la balanza a su favor y concretaron una remontada épica con 27 puntos. Si bien la visita amenazó con meterse de nuevo en la partida en el último parcial, tanto Luis Bethelmy como Jalon Miller encestaron triples que marcaron la diferencia en los minutos finales.

De esta manera, Cocodrilos de Caracas (6-2) mantiene su invicto en condición de local y hunde más a Brillantes del Zulia (3-4) en la clasificación de la SPB.

Mejores anotadores de Cocodrilos de Caracas

Raymond Roca | 18 puntos | 1 rebote | 4 asistencias

Jalon Miller | 14 puntos | 7 rebotes | 3 asistencias

Tchinda Tchoukuiegno | 11 puntos | 3 rebotes | 1 asistencia

Mejores anotadores de Brillantes del Zulia