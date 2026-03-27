Inter Miami anunció cambió en su estadio con el nombre de Lionel Messi

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No se descubre absolutamente nada si se afirma que Lionel Messi ha tenido una carrera realmente legendaria. Es un hecho incontestable. Sin embargo, hay anuncios que pueden aumentar mucho más el legado de su nombre y que permiten entender el alcance de su figura en el mundo del fútbol.

Justamente, el reciente anuncio del Inter Miami, club donde milita el argentino, da luces sobre la aseveración anterior, porque pone nuevamente la grandeza del futbolista por encima de otros jugadores.

Y es que el propio club rosa informó que ha decidido que el campeón del mundo (en Qatar 2022) tenga su propia tribuna en su nuevo recinto, el Estadio Nu, previsto a inaugurarse en 10 días.

La institución lo notificó en sus plataformas audiovisuales, a través de un video en el que detalló que la tribuna este será el sector que llevará el nombre del argentino

Quieren reconocer a Lionel Messi en activo

El planteamiento del club apunta a que este reconocimiento se haga mientras Leo sigue brillando semana a semana con esos colores y quieren que sea el primero en tener la distinción en la medida que sigue jugando en esas instalaciones.

“Primero tuvieron su nombre los buscadores de talento. Después, miles de cosas tuvieron su nombre. Camisetas, banderas, murales, trofeos, recién nacidos, pieles, reverencias, fantasías, plegarias, abrazos, lágrimas, gritos. Y desde hoy, y para siempre, esta tribuna llevará su nombre”, expresan en el anuncio.

Y agrega: “Tradicionalmente, los homenajes miran al pasado. Se construyen desde la nostalgia. Desde la memoria. Este es diferente. Este nace del presente. De lo que está ocurriendo ahora mismo. De lo que sientes cada vez que Leo pisa el campo. Reconocer a alguien no siempre consiste en cerrar una etapa. A veces, se trata de entender que estás siendo testigo de algo único”.

¿Cuándo se inaugurará la tribuna?

La previsión es que tanto la tribuna pueda ser disfrutada a partir del 4 de abril, día en el que también se inaugurará el Nu Stadium en el duelo ante Austin FC en nueva jornada de la MLS (Major League Soccer).

Ese sector del recinto agrupará las secciones desde la 117 a la 121 en el anillo inferior y de la 217 a la 223 en el anillo superior, desde donde se espera que los aficionados tengan un visual privilegiada del terreno de juego.

A su vez, el anuncio también agregó que se espera brindar experiencias especiales y sorpresas exclusivas a quienes ocupen se dispongan a estar en ese espacio del estadio, en el que el nombre de Lionel Messi será la distinción.