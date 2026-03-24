El capitán está de vuelta: Lionel Messi se une a la Albiceleste para la fecha FIFA

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La expectativa terminó. Bajo el aura que solo rodea a los más grandes de la historia, Lionel Messi ya se encuentra en territorio argentino para ponerse a las órdenes de la Selección de cara a la próxima Fecha FIFA. La Cabra (GOAT) ha reportado oficialmente, marcando el inicio de una nueva jornada internacional donde todos los focos apuntan al capitán.

La llegada del 10 no es un trámite más; es el combustible emocional para un plantel que sigue gravitando en torno a su figura. Tras una intensa actividad con su club, Messi aterrizó con la disposición de liderar los entrenamientos previos a los duelos de este fin de semana, donde Argentina buscará consolidar su funcionamiento colectivo y mantener la jerarquía que le otorgó el título mundial.

Una presencia que trasciende lo táctico

Más allá de lo que aporte en el campo (donde su visión y pegada siguen siendo diferenciales), el reporte de Messi con la Albiceleste refuerza la identidad de un equipo que se siente imbatible bajo su mando. Con este jugador de lujo, el cuerpo técnico encara los últimos ajustes tácticos. Se espera que en las próximas horas se defina el rol del capitán para el primer encuentro, aunque su sola presencia en el predio de la AFA ya garantiza un ambiente de máxima confianza para el resto de los convocados.