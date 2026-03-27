El Santiago Bernabéu se expande e instalará una pista de tenis

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El Estadio Santiago Bernabéu continúa demostrando su versatilidad como el epicentro del entretenimiento mundial.

En una noticia que ha sacudido al mundo del tenis, el Real Madrid ha oficializado la instalación de una pista de tierra batida en su recinto, convirtiéndose en una de las imágenes más icónicas de la próxima edición del Mutua Madrid Open.

Dicha alianza estratégica permitirá que el coliseo merengue transforme su césped retráctil en pistas de tenis durante la disputa del torneo madrileño, integrando así dos de los símbolos más potentes de la capital española.

Centro de entrenamiento galáctico

Según el comunicado oficial del torneo, el estadio se adaptará específicamente entre los días 23 y 30 de abril. Durante esta semana, las grandes estrellas del circuito ATP y WTA podrán realizar sus sesiones de entrenamiento en un entorno sin precedentes.

"Incorporar el estadio Bernabéu al universo del Mutua Madrid Open durante esos días significa situar al tenis dentro de uno de los enclaves más reconocibles e icónicos del deporte y el entretenimiento mundial", destacaron.

Madrid, a la vanguardia global

La llegada del tenis al Bernabéu se ve como un hito deportivo y una declaración de intenciones de la ciudad. El movimiento refuerza la capacidad de Madrid para acoger propuestas innovadoras de alcance global, aprovechando la tecnología de vanguardia del estadio del Real Madrid para diversificar su oferta de eventos.

Con esta iniciativa, el Mutua Madrid Open eleva su estatus, ofreciendo a los jugadores y a los aficionados una experiencia visual y logística que redefine los límites de lo que un torneo de tenis puede ofrecer.