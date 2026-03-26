Real Madrid se hunde tras diagnóstico erróneo de la lesión de Mbappé

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Después de que se abriera el debate sobre la presunta equivocación del Servicio Médico del Real Madrid sobre la lesión de Kylian Mbappé, quien tuvo que viajar a Francia para una segunda opción de su rodilla, el delantero ha salido a desmentir sobre el diagnóstico erróneo del club merengue.

Daniel Riolo, periodista de RMC Sport, fue el primero en levantar sospechas sobre el diagnóstico realizado por el equipo blanco en la rodilla del atacante francés, asegurando que el club español había cometido un error al examinarla. Esta afirmación causó revuelo, ya que generaba dudas sobre la precisión del diagnóstico médico y la comunicación dentro de la oncena.

in embargo, este miércoles, Mbappé desmintió la información de Riolo, aclarando que la situación no fue como el periodista lo había presentado. A pesar de su desmentido, el jugador del Real Madrid insistió en que la clave de la confusión podría haber sido una falta de comunicación que abrió la puerta a malentendidos.

¿Real Madrid le pidió mentir a Mbappé?

A pesar de la desmentida por parte de Mbappé, Daniel Riolo no dio marcha atrás en su versión de los hechos. En su intervención en el programa 'After Foot', Riolo reiteró con firmeza que la información que él había revelado era correcta, e incluso insinuó que los merengues podría haber intentado manipular la situación pidiendo al jugador que mintiera para proteger su imagen.