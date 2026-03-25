El Barcelona aplasta al Real Madrid en la Champions League

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona ha dejado prácticamente sellado su pase a las semifinales de la Champions League Femenina tras arrollar al Real Madrid con un contundente 2-6 en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

En el partido de ida de los cuartos de final, el conjunto azulgrana volvió a exhibir una superioridad técnica y táctica que dejó sin respuesta a las blancas, confirmando por qué siguen siendo las grandes favoritas al trono europeo.

Vendaval azulgrana en el Di Stéfano

Desde el pitido inicial, el Barcelona impuso su ritmo de juego habitual, castigando cada desajuste defensivo del Madrid. La efectividad catalana fue demoledora, repartiendo el protagonismo ofensivo entre sus figuras más destacadas.

Ewa Pajor, la delantera polaca fue la gran pesadilla de la zaga madridista, firmando un doblete que abrió brecha en el marcador. Esmee Brugts, Irene Paredes, Vicky López y Alexia Putellas completaron la cuenta goleadora, demostrando la profundidad de armario de este equipo.

Por otro lado, el Real Madrid encontró en Linda Caicedo su único faro de esperanza. La colombiana anotó dos goles de gran factura que sirvió para maquillar el resultado.

Cita final en el Spotify Camp Nou

Aunque en el fútbol nunca se puede dar nada por sentado, la diferencia de cuatro goles parece una montaña inalcanzable para las dirigidas por Pau Quesada.

El desenlace oficial de esta eliminatoria tendrá lugar el próximo jueves 2 de abril en el Spotify Camp Nou, donde se espera una gran entrada para celebrar el casi seguro pase del Barça a la siguiente ronda.