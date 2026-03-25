Cristiano Ronaldo podría tener su regreso al Real Madrid

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El regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid podría estar más cerca de lo que parece, pero no tiene que ver con el máximo goleador de la historia, sino con el heredero al trono: Cristiano Ronaldo Jr., quien apunta a recalar al conjunto merengue para continuar su formación como profesional.

El futuro del primogénito del 'Bicho' parece estar tomando un giro interesante, con la posibilidad de que el joven delantero se una a la Casa Blanca en las próximas fechas. Con solo 15 años, Cristiano Jr. se entrenó este martes con la cantera blanca, específicamente con el Cadete A, lo que sugiere que el club madridista podría estar considerando su incorporación.

Durante la sesión, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo fue probado en la posición de extremo, y la intención es que siga entrenando en las instalaciones de Valdebebas en los próximos días. Esta situación ha llamado la atención, pues sería un paso importante en la carrera de Ronaldo Jr., quien actualmente juega en la academia del Al Nassr, el mismo club donde milita su padre desde diciembre de 2022.

Cristiano Ronaldo Jr. podría jugar con el Real Madrid

Este posible fichaje también podría marcar un nuevo capítulo en la historia familiar de los Ronaldo, ya que, al igual que su padre, el joven ha tenido una relación cercana con otros clubes de renombre. Antes de llegar al Al Nassr, Cristiano Jr. pasó por las categorías inferiores del Manchester United y la Juventus, equipos donde su padre dejó una huella imborrable. Además, a pesar de haber nacido en Estados Unidos, Ronaldo Jr. ha optado por representar a Portugal a nivel internacional, siendo convocado por primera vez para la selección sub-15 en mayo de 2022.

El posible regreso de Cristiano Ronaldo Jr. al Real Madrid también abre la puerta a especulaciones sobre el futuro de su propio padre. A sus 41 años, el astro portugués sigue teniendo el objetivo de alcanzar los 1.000 goles como profesional, un hito que aún está a su alcance (actualmente lleva 964). Sin embargo, su contrato con el Al Nassr se extiende hasta el 30 de junio de 2027, lo que hace difícil prever una vuelta a Madrid en el corto plazo.