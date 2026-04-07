Atleta Meridiano 2025 se alista para conquistar su primera carrera Grado 1 en la temporada

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Este sábado 11 de abril, el hipódromo Keeneland celebra una jornada selectiva en la que incluyó el Jenny Wiley Stakes (G1), valorado en $650,000 en distancia de 1,700 metros en pista de grama. Esta prueba atrajo a 10 yeguas maduras especialistas en esta superficie. Destino d’Oro encabeza a este pelotón con la monta de Junior Alvarado, atleta meridiano 2025.

Keeneland: Destino d’Oro va por su tercera carrera de grado consecutiva

La novena carrera de la jornada sabatina en el circuito ubicado en Lexington, Kentucky, es la primera selectiva de la jornada. Destino d’Oro, entrenada por Brad Cox para Steve Landers Racing LLC, está inscrita en el Jenny Wiley Stakes (G1), en el que enfrenta a nueve rivales.

La hija de Bolt d’Oro está invicta en la temporada en dos actuaciones. Debutó con una victoria en la Pegasus World Cup Filly and Mare Turf Invitational Stakes (G2), y en su última carrera se llevó el Hillsborough Stakes (G2). De manera que la conducida por Junior Alvarado busca la séptima victoria en campaña y pasar el millón de dólares en producción para sus conexiones, y representaría el primer triunfo en prueba de Grado 1 en la temporada para el venezolano.

Lush Lips surge como una de las principales candidatas para la victoria. La hija de Ten Sovereigns (IRE) tiene tres victorias consecutivas en pruebas de grado. La entrenada por Brendan Walsh, que contará con la monta de Tyler Gaffalione, luego de ganar el Queen Elizabeth II Challenge Cup Stakes (G1) y el Mrs. Revere Stakes (G2), en octubre y noviembre del pasado año. Retornó a las pistas tres meses después para ganar el Honey Fox Stakes (G3).

Fast Market, ganadora del Pebbles Stakes (G3) en noviembre, reaparece bajo la conducción de Samuel Marín para John Terranova II. Esta hija de Volatile llega con cinco ejercicios. El último fue de 800 meros en 50.63, el 24 más rápido de 32.

Expensive Queen (IRE), Medoro, Pin Up Betty, Dynamic Pricing (IRE), Deep Satin, Aussie Girl y Segesta completan la nómina de este evento, que inicia a las 5:16 p. m. hora venezolana.