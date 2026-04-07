MLB: ¿Crisis? Ni Wilyer Abreu salva a Boston del peor inicio de su historia

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La temporada de las Grandes Ligas recién está comenzando, y restan más de 150 juegos. Sin embargo, es totalmente acertado decir que los Medias Rojas de Boston están sumergidos en una crisis. El equipo dirigido por Alex Cora no ha dado ni una sola señal que invite al optimismo, y las alarmas están encendidas en Fenway Park.

Este lunes 6 de abril, Boston cayó derrotado en casa ante Cerveceros de Milwaukee, por pizarra de 8-6. Con esta caída, los patirrojos suman un récord sumamente preocupante de dos victorias y ocho derrotas en sus primeros 10 compromisos del año.

Esta marca de dos triunfos y ocho caídas en los primeros 10 juegos de la zafra es la peor en la historia de Boston, y se ha visto muy poco en la historia del equipo, por lo que a pesar de ser temprano, se entiende el fatalismo que se siente en el ambiente.

Inicio terrible para Boston

Y es que esta foja de 2-8 no solo es la peor en la historia de la franquicia luego de 10 compromisos, sino que además ha ocurrido solo ocho veces (1905, 1925, 1927, 1932, 1945, 1996, 2011, 2019) en toda la historia de la organización, incluso contando la época en la que eran denominados Boston Americans.

Los Medias Rojas ostentan el peor récord de todas las Grandes Ligas en este momento, y no han podido encontrar consistencia en ninguna de las facetas del juego. Además, de sus nuevas adquisiciones, solo Willson Contreras parece estar en ritmo, por lo que la situación es crítica, y la afición lo ha hecho saber con los cantos de "vendan al equipo" que han resonado en Fenway.