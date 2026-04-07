¿Y tú EK andas? es el nuevo saludo en Venezuela

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EK, Empire Keeway, fusionó sus siglas con la expresión viral que se usa para preguntar por la vida, el trabajo o, simplemente, para saber qué hace la otra persona y así dio nombre a su nueva campaña. La ensambladora demostrará por qué los venezolanos no andan en moto, andan en EK, y tampoco preguntan ¿y tú en qué andas? sino ¿y tú EK andas?

EK se apropia del lenguaje. Así como los moteros andan pa’ arriba y pa’ abajo en la moto que domina el mercado desde hace 23 años, hablan informalmente y relajados. La marca se ganó la confianza del venezolano en todos sus significados: en la familiaridad con su vehículo de dos ruedas - que es parte de sus afectos - y en la convicción de que funcionará como espera.

La conversa rápida de semáforo se da sobre motocicletas ensambladas en Charallave, en la segunda planta más grande de Latinoamérica, donde manos locales cumplen los estrictos estándares de seguridad de la casa matriz Keeway Motor Group, el conglomerado fundado en Hungría en 1999 y que agrupa Keeway, Benelli, QJMOTOR, CFMOTO y Morbidelli, presente en más de 100 países de América, Europa, Asia, Australia y África.

La pregunta ¿y tú EK andas? tiene tantas respuestas como modelos EK: más de 40 en portafolios. Los motociclistas venezolanos andan haciendo delivery, un traslado, llegando a tiempo sin tráfico, paseando, ganando independencia… Andan en motos con calidad probada y que tienen garantía de 2 años o 20000 km (varía según modelo).

EK une el lanzamiento de su nueva campaña a otros anuncios cerrando el primer trimestre: superó los más de 180 concesionarios en todos los estados del país ubicables en la sección Dónde Comprar de empirekeeway.com, confirmó el primer EK Day del 2026 - luego de los dos del año pasado- en Caracas (y otros en el interior), y, a su carrera de lanzamientos de nuevas motos con 19 en el 2025 y la EK Xpress Lite en febrero de 2026, seguirán otros ¿se imaginarán los integrantes del Team EK cuáles estilos serán? ¿y tú EK andas?