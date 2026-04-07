MLB: Estos son los juegos para este martes, 7 de abril

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Continúa la acción del mejor beisbol del mundo y en lo que será la continuación de la acción en la tercera semana de competición, la marca Meridiano, te mostrará la cartelera de encuentros a llevarse a cabo, para que puedas apoyar a tu equipo favorito.

La particularidad de esta jornada, es que nuevamente lanzará la mayoría de los ases de rotación, incluyendo los actuales ganadores del premio Cy Young, tanto en el viejo como en el nuevo circuito: Paul Skenes (Nacional) y Tarik Skubal (Americana).

Juegos para hoy en la MLB:

- Reales de Kansas City (Noah Cameron) vs Guardianes de Cleveland (Gavin Williams) 1:10 p.m.

- Orioles de Baltimore (Trevor Rogers) vs Medias Blancas de Chicago (Shane Smith) 3:10 p.m.

- Cascabeles de Arizona (Zac Gallen) vs Mets de Nueva York (Freddy Peralta) 4:10 p.m.

- Cachorros de Chicago (Javier Assad) vs Rays de Tampa Bay (Drew Rasmussen) 6:40 p.m.

- Rojos de Cincinnati (Andrew Abbott) vs Marlins de Miami (Sandy Alcántara) 6:40 p.m.

- Padres de San Diego ( Nick Pivetta) vs Piratas de Pittsburgh (Paul Skenes) 6:40 p.m.

- Cerveceros de Milwaukee (Jacob Misiorowski) vs Medias Rojas de Boston (Garrett Crochet) 6:45 p.m.

- Cardenales de San Luis (Matthew Liberatore) vs Nacionales de Washington (Cade Cavalli) 6:45 p.m.

- Atléticos de Oakland (Aaron Civale) vs Yankees de Nueva York (Cam Schlitter) 7:05 p.m.

- Dodgers de Los Angeles (Yoshinobu Yamamoto) vs Azulejos de Toronto (Kevin Gausman) 7:07 p.m.

- Tigres de Detroit (Tarik Skubal) vs Mellizos de Minnesota (Taj Bradley) 7:40 p.m.

- Marineros de Seattle (George Kirby) vs Rangers de Texas (Nathan Eovaldi) 8:05 p.m.

- Astros de Houston (Mike Burrows) vs Rockies de Colorado (Kyle Freeland) 8:40 p.m.

- Bravos de Atlanta (Reynaldo López) vs Angelinos de Anaheim (Yusei Kikuchi) 9:38 p.m.

- Phillies de Philadelphia (Christopher Sánchez) vs Gigantes de San Francisco (Robbie Ray) 9:45 p.m.