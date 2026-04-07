MLB: ¡Hace de todo! Miguel Rojas lanza contra Azulejos de Toronto

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Un estadio que parece que le viene bastante bien a Miguel Rojas, es el Rogers Center y esta noche volvió a hacer un buen trabajo, pero esta vez curiosamente como pitcher.

Los Dodgers de Los Angeles visitaron este estadio por primera vez en la campaña este lunes, para iniciar una serie ante los Azulejos de Toronto y es inevitable recordar aquel épico séptimo juego de la Serie Mundial, donde el infielder venezolano fue crucial en el desenlace con el vuelacercas que igualó agónicamente la pizarra en el último episodio.

Miguel Rojas cerró el desafío de hoy

No obstante, ahora Rojas escribió un nuevo capítulo en este feudo, encargándose de ver acción nuevamente en el noveno inning, ahora como lanzador (aunque es jugador de posición) en la paliza de los actuales campeones, ratificando su autoridad, de 14 carreras por 2 sobre los locales.

"Miggy-Ro", estaba en el banco y fue traído en el último tramo, motivado al gran diferencial de anotaciones entre ambas novenas. El venezolano lanzó ese episodio completo, permitiendo un inatrapable, una carrera y otorgando un boleto.

¿Es primera vez que Miguel Rojas lanza en Las Mayores?

Hay que mencionar que no es primera vez que Rojas es utilizado como pitcher en un juego de los Dodgers. De hecho, el criollo fue protagonista de un momento viral en la campaña anterior, en la cual imitó la mecánica de sus compañeros de equipo, incluyendo la de Clayton Kershaw.

Con esto nuevamente queda claro que Miguel, puede hacer cualquier cosa dentro del terreno, siempre que sea en pro de ayudar a su organización, su principal objetivo.