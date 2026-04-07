Copa del Rey: Así fue el camino de la Real Sociedad para llegar a la final

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La Copa del Rey llegó al mes donde conocerá al nuevo nuevo campeón entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, equipo que cuenta con dos jugadores venezolanos y que no partió entre los favoritos en el comienzo del torneo. Por ende, repasaremos cuál fue su travesía, para llegar a la gran final.

El equipo dirigido por Pellegrino Matarazzo buscará terminar el batacazo el sábado, 18 de abril a las 3:00pm (hora venezolana) ante la oncena "Colchonera", pero antes tuvo que pasar por: goleadas, juegos ganados por la mínima e incluso partidos en el que tuvieron que recurrir a la instancia de los penales; para avanzar de ronda.

Recuerda, que ese electrizante duelo en busca de la gloria, podrás disfrutarlo por las pantallas de Meridiano Televisión, los especialistas en deporte.

Estos fueron los rivales que superó Real Sociedad para llegar a la final:

- Primera ronda: Negreira 0-3 Real Sociedad

- Segunda ronda: Reus FCR 0-2 Real Sociedad

- Ronda de 32: DC Eldense 1-2 Real Sociedad

- Octavos de final: Real Sociedad 2-2 Osasuna (ganó la Real en penaltis 4-3)

- Cuartos de final: Alavés 2-3 Real Sociedad

- Semifinal ida: Athletic Club de Bilbao 0-1 Real Sociedad

- Semifinal vuelta: Real Sociedad 1-0 Athletic Club de Bilbao.

Los venezolanos Jon Aramburu y Yangel Herrera, tratarán de convertirse en los primeros futbolistas nativos del país en coronarse en este Interesante torneo.