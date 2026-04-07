MLB: Germán Márquez logra su primera victoria de la temporada con una blanqueada

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Germán Márquez tuvo una presentación casi perfecta para conseguir su primera victoria de la temporada. Y es que durante la jornada de este lunes maniató a los bates de los Piratas de Pittsburgh para mantenerlos en cero, en lo que terminó siendo una blanqueada de 5 a 0 a favor de los Padres de San Diego.

Un Márquez intraficable

El choque en el PNC Park fue todo un duelo de pitcheo entre el lanzador venezolano y Bubba Chandler, al menos hasta el cuarto episodio cuando San Diego estrenó el marcador con una anotada de Manny Machado.

Si bien Germán Márquez retiró la primera entrada por la vía rápida, el elenco de Pittsburgh estuvo cerca de hacerle daño en el segundo de no ser por un gran tiro de Fernando Tatis Jr. para concretar un out en el home.

En el tercero permitió nuevamente dos sencillos, pero solucionó el problema con un gran ponche para bajar el telón. Tanto en el cuarto como en el quinto vivió situaciones similares, con un corredor en base, pero su temple y un poco de ayuda de la defensa mantuvieron las cosas impecables.

Su línea de trabajo fue de cinco innings en los que toleró seis inatrapables, regaló un boleto y ponchó a cuatro bateadores. Ahora su récord es de 1-1 con 4.50 de efectividad y 2.0 de WHIP.