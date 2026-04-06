MLB: Wilyer Abreu resalta entre los peloteros que conectan más fuerte la pelota

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Si bien Wilyer Abreu todavía no ha conseguido su primera temporada de 30 o más cuadrangulares desde su debut en la MLB, todo parece indicar que el 2026 es el año perfecto para dar ese salto definitivo que lo catapulte como un slugger y lo fuerte que está conectando que está conectando la bola es un gran indicativo.

En sus dos primeras zafras en Las Mayores, todos hablaron solamente de sus dos Guantes de Oro (2024 y 2025). Sin embargo, el zuliano ha mostrado evolución ofensiva en cada uno de los torneos. En su primer año, sacó dos cuadrangulares, en el 2024 pegó 15 vuelacercas y en la campaña anterior sumó 22 conexiones, para la calle.

Wilyer Abreu comenzó este torneo repartiendo batazos

Abreu, hasta el momento, es lo único positivo de unos Medias Rojas de Boston que tienen récord de 2-7 y ocupan el último lugar de la división Este de la Liga Americana.

El jardinero tiene un average de .417, líder del nuevo circuito. Aunado eso, ya ha sacado tres pelotas del estadio y acumula siete rayitas impulsadas; luego de sus primeras 36 apariciones al plato, manteniendo el ritmo que trae desde el Clásico Mundial.

Wilyer Abreu y sus fuertes conexiones

Wilyer, acumula más de la mitad de sus 15 imparables en extrabases: cuatro dobles, un triple y los mencionados tres vuelacercas. Un dato que deja claro que su principal característica es conectar fuertemente la bola y eso queda ratificado con su hard.

El bateador se ubica en el top 20 de los peloteros que golpea más fuerte la pelota en Las Mayores, exactamente en el puesto 17, con un 50% de sus conexiones en hard. Es decir, que la mitad de sus batazos fueron potentes (sin importar el resultado).

¿Lo recuerdas?

Uno de los momentos más curiosos que también habla de la fuerza de Abreu, ganador del más reciente Derby de Cuadrangulares en Venezuela, fue aquel turno en el Spring Training, donde partió el bate solamente apretándolo mientras esperaba de forma normal el pitcheo.