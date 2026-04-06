Copa Airlines reactiva vuelos internacionales a esta ciudad de Venezuela (Horario)

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Luego del conflicto político entre Estados Unidos y Venezuela a finales del año pasado, la actividad aerea internacional del país sudamericano se ha vuelto a reactivar progresivamente. Una de las empresa que regresó al país, es Copa Airlines, que a partir de este mes de abril empezará a viajar a una de las principales ciudades del interior.

El Aeropuerto Internacional Arturo Michelena en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, informó en sus redes sociales que ya fueron terminadas las obras de ampliación en las instalaciones, lo cual permitirá recibir más vuelos internacionales y que hasta el momento son siete destinos.

Infraestructura renovada para el impulso económico

El retorno de la aerolínea panameña es el resultado de un proceso de modernización en los servicios y la planta física de la terminal valenciana. Efraín Nieto, presidente del Instituto Autónomo de Aeropuertos de Carabobo, destacó que estas adecuaciones han creado el escenario idóneo para atraer nuevamente a los operadores internacionales.

Según las autoridades, este avance va más allá de la operatividad aérea, está enfocado a la inversión extranjera, la creación de puestos de trabajo y el fortalecimiento del sector comercial del estado.

Horarios de los vuelos

El Aeropuerto Internacional Arturo Michelena publicó en sus redes sociales que Copa tendrá cuatro salidas en la semana desde Valencia a Panamá: Lunes, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo a partir de las 4:03 pm. Asimismo, el retorno será en los mismos días pero a las 2:30 pm.