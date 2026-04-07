Luis Sardiñas llega a Caracas a vestir un nuevo uniforme

Suscríbete a nuestros canales

Movimiento interesante dentro del beisbol venezolano. Hace par de días, Luis Sardiñas fue sorpresivamente dejado en libertad por su equipo de la Liga Mayor de Beisbol Profesional, Delfines de La Guaira. No pasó mucho tiempo hasta que el criollo consiguiera nuevo equipo, y ahora pondrá rumbo a la capital.

Según reportó la periodista Georgeny Pérez, a través de su cuenta de X (antes conocido como Twitter), el veterano jugador de 32 años de edad ha firmado con Senadores de Caracas, equipo que ha sido campeón en tres ocasiones del torneo.

Oportunidad en gran momento para Luis Sardiñas

De cara a esta temporada 2026 de la Liga Mayor de Beisbol Profesional, Luis Sardiñas llegará con la misión de mantenerse en forma y competir de gran manera, para continuar con lo que hizo durante la campaña invernal con Navegantes del Magallanes, equipo con el que se coronó campeón de Venezuela y de la Serie de las Américas.

Durante la zafra 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, el "Sardi" dejó promedio de .275 en 39 juegos, pero con un OPS fantástico de .906, con tres cuadrangulares y 23 carreras impulsadas. Además, bateó para .295 en el Round Robin y para .308 en la Final, números que generan optimismo en las oficinas de Senadores de Caracas.