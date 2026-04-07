La Old School del Reggaeton 2 cambia sorpresivamente de fecha

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La productora de eventos More Experience anunció la tarde del lunes 6 de abril, el cambio de la fecha para el concierto La Old School del Reggaeton 2. El show estaba planeado para el 25 de este mes, con un despliegue de máximos exponentes del género urbano.

Suspensión del show

A través de las redes sociales colocaron un comunicado expresando disculpas al público que tenía la expectativa de disfrutar de la segunda parte del show, que se realizó por primera vez el 15 de noviembre de 2025 en el estadio Monumental Simón Bolívar.

Será el próximo 20 de junio del 2026, que el público podrá disfrutar del concierto, teniendo las mismas entradas válidas.

Pero destacaron que quienes deseen el reembolso del dinero será desde el 07 al 14 de abril.

Mensaje para el público

“Seguimos con el mismo compromiso de entregarles un evento de máximo nivel, con la calidad y la energía que ustedes se merecen. Manténganse atentos a nuestras redes sociales, muy pronto haremos anuncios súper importantes sobre el show”, escribieron.

Extendieron agradecimiento a la gente por el apoyo, confianza y que regresarán en junio con show por todo lo alto como en el 2025, cuando recibieron a De la Ghetto, Ivy Queen, Tito el Bambino, Baby Rasta & Gringo, J Álvarez, Alexis y Fido y Franco el Gorila.