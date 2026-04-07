Inicia casting para el Míster Venezuela 2026

Suscríbete a nuestros canales

El certamen Míster Venezuela regresa para buscar al próximo embajador de la belleza masculina criolla. Venevisión compartió en redes sociales, que el ganador del certamen representará al país en la próxima edición de Míster Supranacional a celebrarse en Polonia.

Detalles del certamen

En una imagen dejaron muy claro los requisitos que piden para los jóvenes que deseen participar, como ser venezolano de nacimiento, tener de 18 a 33 años, pasaporte vigente y toda la disponibilidad para viajar a Polonia, donde será la final del certamen internacional el 1 de agosto.

“Emprendemos un camino decisivo. Buscamos al hombre con el propósito, la disciplina y la estampa necesaria para portar el título de Míster Venezuela y asumir la misión de representar nuestra bandera ante el mundo”, escribieron.

Recordemos que las últimas ediciones del certamen masculino han sido dirigidas por el manager y productor artístico, Luigi Ratino.

La franquicia del Míster Supranacional llegó a las manos de Venevisión este año, luego de que el diseñador Prince Julio César decidió soltar la dirección.

El concurso ha sido una fuente de talento para muchos caballeros como Ernesto Calzadilla, Alejandro Otero, Jesús de Alba, Jordán Mendoza, Sandro Finoglio, Vito Gasparrini, Claudio de la Torre, Francisco León, entre otros.