Champions League: Este fue el gol que Mbappé anotó al Bayern Múnich

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El partido de ida de los cuartos de final entre Real Madrid y Bayern Múnich es historia. El resultado sonrió al cuadro bávaro, que se lleva la ventaja para su casa, mientras los merengues mantienen la serie a tiro por un tanto de Kylian Mbappé.

El francés anotó el único gol de los suyos y, además, en un momento clave del partido, cuando el Bayern parecía que podía encaminar mucho más el camino a su favor.

Así pues, fue que llegó 'Kiki' al 74', para batir a un Manuel Neuer que venía firmándose un auténtico partidazo bajo la valla del equipo alemán.

El galo aprovechó una gran pelota desde la derecha centrada por Alexander Arnold, aunque después de su definición la incertidumbre quedó en el terreno de juego unos segundos, mientras el árbitro confirmaba el tanto.

Mbappé a ritmo de récord en Champions League

La nueva anotación a la cuenta de Kylian lo reafirma en el liderato del apartado goleador en esta edición europea. Ahora, el francés registra 14 tantos en este renglón, seguido por otro futbolista que convirtió en este duelo: Harry Kane.

El inglés persigue al ariete merengue con 11 dianas, mientras otros jugadores -ya eliminados de esta edición- continúan en el listado, como Anthony Gordon (10) y Erling Haaland (8).

Finalmente, hay que decir que el Real Madrid necesitará la mejor versión de Kylian Mbappé para la vuelta en el estadio Allianz Arena, en un compromiso programado para el 15 de abril.