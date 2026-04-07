Lollapalooza 2026: Un venezolano en el Line-Up del popular festival de música

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El sabor y talento venezolano dirá presente en el popular festival de música Lollapalooza 2026. Será Simón Grossmann, el encargado de prender la rumba con sus éxitos más grandes como “Bebé”, “Corolla 94”, “A la madrugada”, entre otros.

Venezuela brillará en el Lollapalooza

El artista criollo será el encargado de presentarse en el primer día del festival, el jueves 30 de julio, en el imponente Grant Park de Chicago, Illinois.

Grossmann ha estado ofreciendo entrevistas a medios nacionales, mostrando gran emoción por el crecimiento de su carrera y de cantar en un festival tan importante al lado de grandes como Charlie XCX, quien también se presentará el jueves 30 de julio en el festival.

Ha expresado sentirse muy bien con lo que será su presentación en el show, destacando que la entrega y disciplina es fundamental para darlo todo en el escenario del Lollapalooza.

“Es un sueño hecho realidad para mí”, expresó en una reciente entrevista con Onda La Superestación.

Simón Grossmann viene de una exitosa gira en Europa, donde el público lo recibió con gran cariño por sus pegajosos temas “Agüita e’ coco”, “Ciclo”, “Brazil” y “Daikiri”.

Carrera exitosa

Desde su debut en el año 2017, el joven ha estado construyendo su carrera a base de dedicación y esfuerzo, empezando en la escena local de Miami, Florida.