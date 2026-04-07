EL COLEGIO SAN IGNACIO DE CARACAS REVALIDA SU VICTORIA EN BOGOTÁ: BICAMPEONES EN HACIA DEMOCRACY 2026

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CARACAS, VENEZUELA – El talento académico venezolano vuelve a ser noticia internacional. La delegación de SIMUN (San Ignacio Model United Nations) se alzó con el prestigioso título de Best Large Delegation (Mejor Delegación Grande) por segundo año consecutivo en la competencia HACIA Democracy, celebrada del 14 al 17 de marzo en la ciudad de Bogotá, Colombia.

El evento, organizado por la Universidad de Harvard en conjunto con la Organización de Estados Americanos (OEA), es considerado el foro de debate y diplomacia para estudiantes de secundaria más riguroso de Latinoamérica. En esta edición, el grupo de 23 estudiantes de cuarto y quinto año del Colegio San Ignacio de Caracas, demostró una preparación excepcional, logrando imponerse ante instituciones de élite provenientes de Panamá, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Nicaragua, México y Brasil.

Excelencia Individual y Colectiva

El triunfo de la delegación venezolana no fue fortuito. Se basó en una destacada actuación en los diversos comités, donde los estudiantes obtuvieron múltiples reconocimientos individuales por su capacidad de negociación, oratoria y redacción legislativa. Estos puntos acumulados permitieron que, por segunda vez consecutiva, el San Ignacio trajera a casa el "Back to Back" del premio mayor.

El Rol de la Formación Académica

Detrás del éxito de estos 23 jóvenes, existe un cuerpo docente y de mentores que dirigió una preparación de meses bajo estándares de alta exigencia. El equipo de asesores estuvo integrado por:

• Pedro Rosales

• Ana Corina Pifano

• César Sepúlveda

• Nicola Sigillo

• Jorge Aray

Los protagonistas

A continuación, mencionamos los integrantes de la delegación en Bogotá:

HISTORICAL COMMITTE

- Lucia Abouchedid and Enrique González- Augusto Pinochet (Delegación sobresaliente)

OAS SPECIAL MISSION

- Ana Poleo and Rodrigo Méndez- Misistry of planning and External cooperation (Haiti) (Mejor Delegación)

COMMUNITY OF LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN STATES (CELAC)

- Alan Boidi - México (Delegado Sobresaliente)

- Alberto Mora - Uruguay

INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS (IACHR)

- Alfredo Capriles - Defense - Judge - Prosecutor

PERMANENT COUNCIL OF THE OAS

- Sofia Garcia - Chile (Mención Honorífica)

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION (PAHO)

- Marco Annunziata - Brazil

LEGISLATURE OF COLOMBIA

- Davide Annunziata - Juan Carlos Loszada Vargas (Mejor Delegado)

CRISIS CABINET

- Diego Marquez - Mariano Rojas

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

- Isabella Hannawi - Fiscalía - Defensa - Juez (Mejor Delegada)

- Andrea Serfaty - Fiscalía - Defensa - Juez (Mención Honorífica)

CONSEJO DE SEGURIDAD

- Santiago Cagiao - Reino Unido (Mejor Delegado)

- Sebastián De Sanctis - Panamá

COMITÉ HISTÓRICO

- Camila Morris - Andres Manuel Lopez Obrador

- Martina Moleiro - Federico Escobedo Garduno

CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

- Camila Trejo - Brasil (Mejor Delegada)

- Irune Fernández - BBVA (Mención Honorífica)

UNASUR

- Sofía Molina - México

- Víctor Hernández - Paraguay

GABINETE DE CRISIS

- Daniel Camejo - Secretario de la Defensa Nacional

- Samira Hannawi - Representante de La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas DDHH (ONU-DH) (Mejor Delegada)

Qué es HACIA Democracy

HACIA Democracy es una simulación de la OEA que busca fomentar el compromiso cívico y el entendimiento de los procesos democráticos en la región. La victoria del Colegio San Ignacio consolida a Venezuela como un referente indiscutible en el circuito internacional de modelos de Naciones Unidas.