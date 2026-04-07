Maquillador venezolano se va en contra de Donatella Versace: "Es homofóbica"

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Uno de los maquilladores más importantes y destacados de Venezuela, es David Deibis, quien con su buen gusto ha logrado abrirse camino en la industria de la belleza europea. Su trabajo ha resaltado en las revistas ¡Hola! y Lecturas.

En una reciente entrevista en la madre tierra España, donde reside desde hace mucho tiempo, Deibis no dudo en revelar lo difícil que fue trabajar en Atelier Versace, con Donatella, quien heredó el imperio tras la muerte de su hermano Gianni, en 1997.

David Deibis habla de su despido en Versace

El criollo aprovechó la oportunidad de que el show estaban evaluando el look de varios famosos, uno de ellos de Donatella, a quien tildó de homofóbica, y hasta de tener una relación “rara” con Gianni, fundador de la casa de moda.

“Ella es homofóbica y tenía una relación extraña con su hermano. La conozco muy bien, ella se encargó de despedirme de mí trabajo, era una línea de maquillaje que había creado Gianni, yo no tenía la experiencia, pero escogieron a mí”, destacó.

Aseveró que fue una experiencia increíble el ser un latino trabajando para la línea de maquillaje de Versace, logrando tener una relación estable con Gianni. Pero, no ocurrió lo mismo con Donatella.

“Cuando él murió yo estaba en Miami en un desfile y alguien me dijo: ‘Está señora es homofóbica y ella se va encargar de todos aquí. A los gay latinos no los quiere, y dos días después recibí mi carta de despido”, aseveró.

Gran éxito

Sin embargo, al criollo no le hizo falta estar en la marca de belleza de Versace, ya que gracias a su talento se ha abierto camino en la madre tierra España, maquillando a famosas como Marta López Álamo, Alejandra Andreu, Carmen Lomana, Anne Igartiburu, entre otras.

Su trabajo en la belleza internacional abarca a Chanel, Dolce&Gabbana y Armani.

Además, ha maquillado a muchas novias en España, donde ha ganado gran fama.