¿Mantendrá el dominio? La yegua que debutó con 18 cuerpos de ventaja busca una nueva foto en La Rinconada

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La Rinconada se viste de gala este domingo 12 de abril para la celebración de su decima sexta reunión del año. El principal óvalo del país presenta una atractiva cartelera de trece competencias, donde destaca la disputa de cuatro pruebas selectivas de alto nivel.

Asimismo, el tradicional juego del 5y6, motor de la afición hípica nacional, iniciará sus acciones a partir de la octava carrera de la jornada en busca de nuevos montos récord de recaudación.

El retorno de la invicta Star Of God: La Rinconada

Uno de los puntos de mayor interés en la programación matutina ocurre en la tercera competencia del orden: el Clásico "Manuel Fonseca Arroyal" (GIII). Esta prueba marca el esperado regreso a las pistas de la potranca importada Star Of God, ejemplar que causó una impresión imborrable en su debut sobre la arena de Coche.

La nieta de Wicked Strong reaparece tras un periodo de inactividad de 119 días. Su última actuación pública tuvo lugar en la jornada de cierre de la temporada 2025, donde dictó una cátedra de superioridad en el Clásico "Comparación" (GI). En aquella oportunidad, la castaña cruzó la meta con una ventaja abismal de 12 cuerpos sobre sus rivales en el trayecto de la milla, bajo la conducción del jinete José Alejandro Rivero. Cabe destacar que en esa ocasión la suerte le sonrió ya que en carrera rodó la otra importada Melcocha (Usa).

Cambios en la preparación y equipamiento

Para esta nueva etapa de su campaña, la defensora de los colores del Stud "La R" presenta novedades importantes en su entorno. La hija de Rock Your World en Addi se encuentra ahora bajo la tutela del entrenador Oscar Manuel González, tras su exitoso paso inicial por la cuadra de Pedro Coronil. Este cambio de preparador busca mantener la curva de ascenso de una yegua que parece no tener techo en la distancia de aliento.

De cara al compromiso del domingo, el equipo técnico de Star Of God decidió la implementación de tres accesorios clave para optimizar su rendimiento: Casquillos Correctivos (Cc), Bozal Blanco (BB) y la Lengua Amarrada (La). Estos implementos tienen como objetivo garantizar la comodidad de la pistera y un control absoluto durante los 1.600 metros del recorrido clásico.

Una prueba de fuego para la jerarquía

La presencia de Star Of God en el Clásico Fonseca Arroyal (GIII) no solo representa un atractivo para los apostadores, sino que funciona como un termómetro para medir su evolución física tras el descanso. La comunidad hípica mantiene la mirada fija en este prospecto de élite, cuyo pedigrí y capacidad de desplazamiento la posicionan como la gran favorita para mantener su invicto y ratificar su dominio absoluto sobre la división de hembras en La Rinconada.