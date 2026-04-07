Una nueva alegría le puede dar el ejemplar Astuto a Humberto Correia en La Rinconada

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La expectativa crece en torno a la figura de Humberto Correia. El profesional del entrenamiento, cuyo desempeño cuenta con el seguimiento constante del equipo de Meridiano Web, se encuentra a las puertas de un hito histórico en su trayectoria dentro del hipismo venezolano. Tras una brillante decima quinta reunión, donde sumó dos triunfos por intermedio de los ejemplares importados Preposition e I’M In The Mood, Correia quedó a una sola victoria de alcanzar la cifra redonda de 300 éxitos de por vida.

El regreso de un campeón: Astuto a la pista

La oportunidad de concretar esta hazaña inédita llega este domingo en la reunión 16, y el destino parece haber reservado el protagonismo a un ejemplar especial. Astuto, el valiente castaño que inscribió su nombre en la historia al conquistar el Gran Premio Clásico Simón Bolívar (GI) en la temporada 2025, es el encargado de buscar la victoria consagratoria para su preparador.

El hijo de la cría nacional reaparece tras un descanso programado de 119 días sin ver acción pública. Su última presentación data de finales de diciembre de 2025, cuando escoltó a Special Element en el I Clásico Internacional "Junior Alvarado" (GI). Ahora, el campeón del magno evento retorna para disputar una prueba especial en el ciclo no válido, destinada a caballos de seis y más años, ganadores de cuatro, cinco y seis carreras, en un trayecto de 1.300 metros.

Las condiciones del desafío

Para este compromiso, Astuto contará nuevamente con la conducción del jinete profesional Robert Capriles, quien ya conoce a la perfección las facultades del corredor. El ejemplar cargará un hándicap de 55 kilos, peso que luce cómodo para su capacidad locomotiva en esta distancia intermedia. A pesar del tiempo de inactividad, los reportes de cuadra indican una condición óptima para el regreso a la competencia.

La relevancia de este triunfo trasciende el resultado de la carrera, pues de cruzar la meta en la posición de honor, Astuto no solo ratificará su vigencia como uno de los mejores purasangres del óvalo de Coche, sino que elevará a Humberto Correia al selecto club de los 300 ganadores en la estadística histórica.

Opciones de respaldo para la jornada: Compromisos Entrenador

Si bien Astuto representa la carta de mayor peso para alcanzar la marca este domingo, el establo de Correia posee otros cartuchos en la recámara en caso de un revés del campeón. El entrenador mantiene vivas sus esperanzas de éxito con las inscripciones de Zorro Viejo (USA) y la yegua Reina Amada. Ambos ejemplares completan la delegación de una cuadra que atraviesa un momento de efectividad envidiable y que hoy busca sellar con broche de oro una página dorada en la carrera profesional de su líder.